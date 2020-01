Ex-Rapid-Stürmer Robert Beric vor Wechsel nach Chicago

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Bereits am Dienstag reiste Beric nach Chicago, um letzte Details zu klären. Demnach soll der Mittelstürmer den bevorstehenden Transfer bereits bestätigt haben.

Der 28-Jährige wechselte im Sommer 2015 für 7,5 Millionen Euro von Rapid zu AS Saint-Etienne. Für den französischen Traditionsklub traf Beric in 104 Partien 34 Mal, in der laufenden Saison traf Beric jedoch in elf Spielen nur einmal.

Deutlich besser liest sich seine Quote für den SK Rapid - in 49 Spielen für die Hütteldorfer kann Beric auf 33 Tore zurückblicken.

Chicago Fire wird vom Schweizer Trainer Raphael Wicky betreut.