„ORF sägt Kult-Moderator Pariasek ab!“ So reißerisch titelte OE24.at den Umstand, dass nicht Rainer Pariasek, sondern Karina Toth am Donnerstagabend die heurige Ausgabe der Lotterien Sporthilfe Gala an der Seite von Mirjam Weichselbraun moderierte. Exxpress und Weekend sprachen – ebenfalls recht aufgeregt – von einem „Paukenschlag“ bzw. einem „Knalleffekt“.

Tiefenentspannt hingegen reagierte der beliebte ORF-Moderator selbst darauf, dass sein Tun nun nicht mehr benötigt wurde. „Ich hatte das Privileg, diese Veranstaltung 20 Jahre begleiten zu dürfen. Nun sollen das jüngere Kollegen machen und ich schau mir das Treiben in der ersten Reihe fußfrei an“, sagte der 60-Jährige bestens gelaunt der Krone.

Valentin Bontus, Sportler des Jahres, flankiert von Mirjam Weichselbraun und Karina Toth © GEPA pictures

Und was Pariasek, der spätestens beim Ski-Weltcup-Auftakt Ende Oktober mit dem Gletscher-Riesentorlauf in Sölden wieder vor der TV-Kamera stehen wird, gesehen hat, dürfte ihm wohl gefallen haben. Denn Toth und Weichselbraun führten höchst souverän und sympathisch durch den Abend.

Stefan Kraft kam mit Ehefrau Marisa © GEPA pictures

Lediglich ein kleines Hoppala passierte der 41-jährigen Sporthilfe-Gala-Debütantin. Bei der Vorstellung der Nominierten zum Sportler des Jahres vergaß sie kurz auf Stefan Kraft, was der Überflieger aber mit einem Schmunzeln quittierte.