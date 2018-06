Der Schotte David McNamee (30) zählt am Sonntag beim Ironman Austria in Klagenfurt zu den größten Favoriten. „Ich bin in Kärnten, um hier zu gewinnen.“

Der WM-Dritte von Hawaii 2017, David McNamee, ist in Klagenfurt, um zu siegen. © KK/Mitchell; Maryodnig

Sie starten heuer zum ersten Mal beim Ironman in Klagenfurt. Wie sieht Ihre Erwartungshaltung aus?

DAVID MCNAMEE: Der Ironman in Klagenfurt ist einer der berühmtesten überhaupt. Ich bin noch nie jemandem begegnet, der jemals etwas Schlechtes erzählt hätte. Die Leute haben immer positive Erinnerungen an Kärnten, auch wenn es vielleicht einmal nicht so gut läuft. Deshalb erwarte ich ein fantastisches Rennen und ich freue mich auf ein einzigartiges Erlebnis. Ich kann es kaum erwarten und bin etwas aufgeregt.

