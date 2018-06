Der Ironman in Klagenfurt ist eine Erfolgsgeschichte. Heuer feiert der Triathlon, der für erbarmunglose Qualen steht, sein 20. Jubiläum. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Jahr für Jahr spektakulär. Der Start in die morgendlichen Fluten des Wörthersees © (c) APA/EXPA/GERT STEINTHALER (EXPA/GERT STEINTHALER)

Zwei unterschiedliche Zeitrechnungen sind in Klagenfurt zugelassen. Die unmenschlichen Distanzen von 3,8 km Schwimmen, 180 km Rad sowie einem abschließenden Marathon verschmelzen seit 1998 (TriMania) in Klagenfurt zu einem Triathlon-Bewerb. Unter der Schirmherrschaft Ironman (seit 1999 an Bord) feiert das Rennen heuer seine 20. Jubiläums-Auflage.

Welche Zeitrechnung nun herangezogen wird, ist angesichts der beispiellosen Erfolgsgeschichte völlig irrelevant sein. Wie in all den Jahren zuvor, wird auch der diesjährige Ironman Austria am 1. Juli ausverkauft sein. Von einer Provinzspinnerei zum Vorzeigeprodukt – für den Tourismus, die Wirtschaft von Stadt und Land aber selbstverständlich auch für die Dachmarke selbst. „Der Ironman Austria liegt für den Konzern sicher unter den Top-5-Rennen“, beziffert Europa-Direktor und Veranstalter Erwin Dokter.

Unser Hauptaugenmerk beim Ironman war immer auf den Athleten gerichtet. Stefan Petschnig

Ironman hat nicht nur einen sensationellen Aufstieg hingelegt, sondern, was in dieser Sportart wichtiger ist, ausdauernd das Tempo gehalten. Für Stefan Petschnig, einer der früheren Macher, hat von Anfang an das Gesamtpaket gestimmt. „Unser Augenmerk war immer auf die Athleten gerichtet“, stellt er klar. Kein Wunder, hat doch Ironman sein Budget in all den Jahren größtenteils selbst aufgestellt bzw. die teilnehmenden Athleten (ca. 500 Euro Startgebühr). Nur knapp nach dem Beachvolleyball-Turnier aus der Taufe gehoben, galt auch das VIP-Zelt nie als Hauptschauplatz. Petschnig: „Wir haben ein komplett anderes Klientel angesprochen.“

Positive Resonanz erklärt der Rückkehrer ins Ironman-Geschäft zu jener Basis, die auf fünf Säulen aufgebaut sei: „Die ganze Region bietet den Athleten ein tolles Angebot, auch für einen anschließenden Urlaub. 100.000 Einwohner stehen hinter einer Veranstaltung. Diese wäre ohne freiwillige Helfer nicht vorstellbar. Als vierten Punkt darf man die Beständigkeit von Sponsoren sowie der Unterstützung von Stadt und Land sehen. Nicht zu vergessen ist jedoch auf die internationale, mediale Berichterstattung.“

7 Millionen Wertschöpfung

Eine gemeinsame in Auftrag gegebene, aber unter Verschluss gehaltene Studie soll eine Wertschöpfung von ca. sieben Millionen Euro ausweisen. Sollte das stimmen, würde dies einen Profit von 6,6 Millionen bedeuten (400.000 Euro öffentlicher Kostenbeitrag). Ungebrochen hohen Profit sehen gleichzeitig auch Ausstellerfirmen für Bekleidung, Material und Ernährung im Expo-Dorf.

So kann davon ausgegangen werden, dass die 20. Auflage bloß eine weitere Etappe sein wird. Und was die Zeitrechnung betrifft: Ein Tag endet hier immer mit den legendären Worten „You are an Ironman.“

