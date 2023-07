Nach Sebastian Ofner, der sich mit einem glatten 6:0,6:2 in nur 51 Minuten über den als Nummer 5 gesetzten Argentinier Juan Manuel Cerundolo in sein schon sechstes Challenger-Saisonfinale gespielt hatte, folgte ihm auch Lokalmatador Lukas Neumayer nach. Der erst 20-jährige Salzburger rang Blaz Rola in 2:28 Stunden mit 6:4,3:6,7:5 nieder.