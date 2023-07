So schnell kann es gehen. Beim Rasen-Challenger Anfang Juni in Surbiton geriet Christopher Eubanks gegen den Österreicher Jurij Rodionov im Achtelfinale mit 2:6, 4:6 noch unter die Räder. Drei Wochen später feierte der Amerikaner bei der Generalprobe für Wimbledon auf Mallorca (ebenfalls auf Rasen) seinen ersten ATP-Titel. Und während Rodionov auf dem „Heiligen Rasen“ an der Church Road in der zweiten Qualifikationsrunde strauchelte, zog Eubanks mit seinem mittlerweile neunten Sieg in Folge sensationell ins Viertelfinale ein. Das konnte auch Marathonmann Stefanos Tsitsipas nicht verhindern – der Thiem-Bezwinger musste sich dem US-Boy in seinem dritten Fünfsatzmatch in Wimbledon mit 6:3, 6:7, 6:3, 4:6, 4:6 beugen.