Nach seiner starken Vorstellung in Wimbledon, wo er sich in der ersten Runde dem Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas erst im Champions-Tiebreak des fünften Satzes geschlagen geben musste, kämpft Dominic Thiem weiter mit seiner Verkühlung, die ihn schon seit rund einer Woche plagt und auch zur Absage beim Einladungsturnier in Hurlingham gezwungen hatte. Daher musste der Österreicher nun auch seinen geplanten Start beim nächstwöchigen Challenger in Salzburg absagen.

"Nachdem das Match gegen Tsitsipas extrem viel Energie gekostet hat, ist Dominic heute mit Halsweh und Schnupfen aufgewacht. Deshalb haben wir beschlossen, Salzburg nicht zu spielen. Es wäre zu riskant in Bezug auf die nächsten Turniere und wir wollen ihn nicht angeschlagen auf den Platz schicken, das macht keinen Sinn", sagt Manager Moritz Thiem. Dominic Thiem wird nun als nächstes Turnier Gstaad spielen, die Anreise soll Mitte nächster Woche erfolgen.

Sebastian Ofner, der in Wimbledon ebenfalls in der ersten Runde verloren hat, ist schon auf dem Weg nach Deutschland, wo er einen Liga-Einsatz hat. Danach geht es für Österreichs Nummer eins zum Challenger nach Salzburg.