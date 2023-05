Die Liste mit Spielerinnen, die mit mentalen Problemen zu kämpfen haben, wird immer länger. Nach Naomi Osaka und Garbine Muguruza fällt nun das nächste prominente Tennis-Ass für unbestimmte Zeit aus. So schreibt die Amerikanerin auf Twitter: "Ich kämpfe seit dem Sommer 2022 mit meiner mentalen Gesundheit und einem Burnout. Es ist unerträglich geworden, bei Tennis-Turnieren zu sein", schreibt die Weltranglisten-46., deren Stern 2019 mit dem Einzug ins Halbfinale der French Open aufgegangen war.

Aufgrund dieser Tatsachen wird die 21-Jährige aus New Jersey nun für unbestimmte Zeit eine Auszeit vom professionellen Tennis nehmen. "In dieser Phase liegt meine Priorität auf meiner mentalen Genesung. Daher werde ich für einige Zeit eine Pause machen. Ich habe so hart wie ich konnte daran gearbeitet, es durchzustehen", schreibt die zweifache Turniersiegerin weiter.