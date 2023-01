Wie bereits in den beiden Jahren zuvor schloss Naomi Osaka auch das Jahr 2022 mit 51,1 Millionen Dollar als bestverdienende Sportlerin der Welt ab. Und das, obwohl es für die Japanerin ein Tennisjahr zum Vergessen war. Insgesamt trat sie nur bei elf Turnieren an, schaffte bis auf den Finaleinzug in Miami nichts Erwähnenswertes und rutsche in der Weltrangliste auf Platz 42 ab.