Alexander Erler und Lucas Miedler sind in der Weltspitze angekommen. Am Sonntag trug sich das Duo in die Siegerliste der BMW-Open in München (250) ein - es war ihr vierter Doppeltitel auf der ATP-Tour. Die Österreicher besiegten im Finale die topgesetzten Lokalmatadoren Kevin Krawietz/Tim Pütz mit 6:3, 6:4. „Im Semi war Alex im ersten Satz nicht so gut drauf, da haben wir uns nach einem echten Fight ins Endspiel gekämpft. Im Finale hat Alex dafür unfassbar gespielt. Das war ein anderer Mensch. Ich bin froh, dass er es so getroffen hat. Ich habe auch gut gespielt, aber im Vergleich zu ihm bin ich untergegangen“, meint Miedler, der tatkräftige Unterstützung von Freunden aus Kärnten bekam und gern, wenn es ums Reden schwingen geht, den Vortritt von seinem „Partner“ bekommt.