Des einen Freud, des anderen Leid. Das trifft natürlich auch beim Pokern zu. Diesmal war Patrik Antonius derjenige, der Grund zur Freude hatte. Der Finne, der seine Tenniskarriere früh aufgrund einer Verletzung beenden musste und sich dann dem Modeln und vor allem dem Kartenspielen widmete, gewann beim Cash Game im PokerGO Studio in Las Vegas in einer einzigen Hand fast zwei Millionen Dollar. Es war gleichzeitig der höchste Pot, der jemals im US-Amerikanischen Fernsehen aufgezeichnet wurde.

Doch was war passiert hier? Gespielt wurde die Poker-Variante Texas Hold’em. Der US-Amerikaner Eric Persson erhöhte den Blind auf 7000 Dollar mit Dame Neun in Herz, Antonius hatte Ass König (auch Anna Kournikova genannt), ebenfalls in Herz, - und erhöhte weiter auf 30.000 Dollar. Der Flop brachte 3 3 8 mit zwei Herz, beide Spieler hatte also einen Flush Draw. Jetzt wurde es teuer: Antonius setzte 40.000 Dollar, Perrson reraiste auf 140.000, Antonius noch einmal auf 250.000 - Perrson bezahlte. Der Turn brachte das Pik-Ass, also das Top-Paar für Antonius, der damit die Hand auch nicht mehr verlieren konnte, außer er hätte sich von Perrson aus der Hand bluffen lassen. Antonius setzte 150.000 Dollar - und dann folgte die Aktion, die Persson wohl noch einige Zeit beschäftigen wird. Ohne lange nachzudenken, ging er mit seinen verbliebenen 692.000 Dollar All-in. Antonius zögerte nicht lange, callte und konnte freudig feststellen, dass er bereits vor der abschließenden Karte (River), die Hand gewonnen hatte - aber sehen Sie selbst: