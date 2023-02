Die vergangenen Monate verliefen für Dominic Thiem bekanntermaßen alles andere als zufriedenstellend – exemplarisch dafür stehen seine beiden Niederlagen beim Davis-Cup-Duell in Rijeka. Kurz nach dem erfolglosen Auftritt gegen Kroatien verkündete der 29-Jährige, dass die Zusammenarbeit mit seinem Management (die Investmentgruppe Kosmos) beendet wurde und sein Bruder Moritz diese Agenden übernehmen wird.

Doch damit offenbar nicht genug. Wie die "Kronen Zeitung" berichtete, beendete der Ex-Weltranglistendritte auch die Zusammenarbeit mit Fitnesscoach Jez Green und Physio Carlos Costa. "Carlos hat schon vor einiger Zeit angedeutet, dass er wieder gern im Surfbereich tätig sein möchte. Das ist jetzt der Fall", wird der 23-jährige Neo-Manager Moritz zitiert. Künftig sollen sich zwei alte Bekannte um den körperlichen Zustand von Österreichs Tennis-Aushängeschild kümmern: Duglas Cordero und Dr. Michael "Mike" Reinprecht. "Die langfristige Kondi hat Jez top aufgebaut, aber unter der Saison geht es darum, etwas für die Schnelligkeit zu tun. Wir können diese Blöcke mit den beiden einlegen, wenn Dominic es braucht", so Moritz Thiem gegenüber der Krone.

Am Mittwoch hob Thiem Richtung Buenos Aires ab, wo er bereits zweimal den Titel holen konnte. Danach folgen die Turniere von Rio de Janeiro sowie Santiago de Chile. Ob er anschließend in die USA zu den Großturnieren in Indian Wells und Miami reist, steht hingegen noch nicht fest. Als Touring Coach zur Unterstützung von Nicolas Massu könnte auf jeden Fall auch der ehemalige Doppel-Spezialist Thomas Strengberger einspringen, der diese Tätigkeit an Thiems Seite bereits mehrfach ausgeübt hat.