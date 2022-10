Spätestens mit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin hat der Sport seine Unschuld verloren. Seit damals wird er für politische Zwecke missbraucht, dient er Regimen zur aufpolierten Selbstdarstellung oder bietet unfreiwillig Bühne für politischen Aktivismus. 1968 reckten die Sieger des 200-Meter-Laufs ihre Fäuste zum Black-Power-Gruß. Vier Jahre später erschütterte der Anschlag radikaler Palästinenser auf das israelische Olympiateam die Welt.

1980 wurden die Spiele wegen Russlands Krieg in Afghanistan gemieden, vier Jahre später kam es zum Revancheboykott. Dann gab es Flitzer, weigerten sich Iraner und andere, gegen Israelis anzutreten. Eine schwedische Hochspringerin protestierte mit bunten Fingernägeln gegen Russlands Homosexuellen-Diskriminierung, und heute ketten sich Klimaaktivisten an Torstangen oder Tennisnetze.

Lasst uns doch endlich mit dem ganzen Schmarren in Ruhe, mag sich mancher Fan denken, aber dafür ist es zu spät. Sport und Politik sind eng verflochten, und auch wenn es nicht allen recht und häufig ungerecht ist, reichen die Verzopfungen der Weltpolitik längst in den Sport. Viele Verbände haben russische Athleten ausgeschlossen, während ein Moskauer Gericht das absurd harte Urteil gegen Brittney Griner bestätigt hat: Neun Jahre Haft, weil die US-Basketballerin mit einem halben Gramm Haschisch-Öl erwischt worden ist. Und das in einem Land, in dem jährlich dutzende Menschen an gepantschtem Alkohol krepieren.

Im Iran wiederum wurde die Kletterin Elnaz Rekabi unter Hausarrest gestellt, weil sie bei den Asienspielen ohne Hijab angetreten ist. Es heißt, das Regime hat ihr eine Erklärung abgenötigt und mit Enteignung gedroht. Man mag sich gar nicht ausmalen, welch Repressalien diese mutige Frau, eine potenzielle Sportlerin des Jahres, nun ausgesetzt ist.

Und Katar? Die Proteste werden nicht auf die einfarbigen Trikots der Dänen beschränkt bleiben. Warum müssen Großereignisse auch ständig in Ländern stattfinden, in denen nicht Bälle, sondern Menschenrechte mit Füßen getreten werden und Demokratie ein Fremdwort ist? Weil Funktionäre bestechlich sind. Jetzt spielt man in gekühlten Stadien um die Fußball-Weltmeisterschaft, während die Fans in ungeheizten Wohnungen bibbern.

Bald wird es Skirennen in der saudischen Wüste geben und Autorennen in Nordkorea. Da bekommt man wirklich Lust, die zuständigen Funktionäre nackt in einen Ziegenstall zu sperren, nachdem man sie vorher in Rübensirup getunkt hat. Sport könnte völkerverbindend und Symbol des Friedens sein, derweil aber zeigt sich auch hier die von Gier und Machtbesessenheit getriebene Schlechtigkeit der Welt. Eine Änderung ist nicht in Sicht, aber unschuldig war der Sport wahrscheinlich nie.

Franzobel, 1967 in Vöcklabruck geboren, ist Schriftsteller und Sportfan.