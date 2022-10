Die Dramaturgie eines Tennis-Turniers lässt sich schwer auf dem Reißbrett skizzieren. Wenn Dominic Thiem am berühmten „Thiemstag“ nach einem Drei-Satz-Krimi siegt – können Sie dann Ihre Emotionen noch kontrollieren?

Generell ist es so, dass wir das Turnier Zuschauer betreffend so gut verkauft haben wie noch nie. Es herrscht also automatisch eine positive Grundstimmung in der Stadthalle. Natürlich blicken alle auf Thiem. Es ist durch nichts zu ersetzen, wenn ein Lokalmatador so knapp gewinnt. So ein Drehbuch gibt es sonst nur in Hollywood. Und gegen Daniil Medwedew wird es hoffentlich wieder so sein.