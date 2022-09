Viele hätten in Klagenfurt wohl nicht mehr auf Irdning gewettet, als Peter Gojowczyk und Julian Lenz im alles entscheidenden Doppel 6:7, 7:6 und 5:9 im Champions Tiebreak zurücklagen. Doch die deutsche Paarung in Diensten der Obersteirer behielt die Nerven, wehrte Matchball um Matchball ab, gewann den Nervenkrimi mit 12:10 und sicherte Irdning den 5:4-Sieg gegen Mauthausen. „Es geht nicht spannender, es war der absolute Wahnsinn, so etwas habe ich noch nie erlebt“, rang Mannschaftsführer Erich Reisinger auch eine Stunde nach dem Sieg noch nach Worten.