Tennisstar Rafael Nadal hat sich bei den US Open in New York zum Auftakt gegen den jungen Australier Rinky Hijikata durchgesetzt. Der Weltranglisten-Dritte aus Spanien gewann am Dienstag (Ortszeit) trotz eines holprigen Starts mit 4:6, 6:2, 6:3, 6:3. Der 22-malige Grand-Slam-Champion hatte bei seiner Rückkehr nach Flushing Meadows nach drei Jahren zumindest zu Beginn des Matches hart zu kämpfen. In seinem erst zweiten Spiel nach der Aufgabe im Wimbledon-Halbfinale zog der Spanier in Satz eins den Kürzeren. Danach übernahm Nadal kontinuierlich die Kontrolle über das Match, gewann die Sätze zwei, drei und vier letztlich souverän. "Es war so ein Tag, an dem man seinen Job machen muss, und das habe ich getan. Darüber bin ich froh", resümierte der Spanier auf der Pressekonferenz.

Dort bekam der 36-Jährige aber auch eine pikante Frage gestellt: "Zahlreiche Kommentatoren wie John McEnroe haben bereits während den vergangenen Grand-Slam-Turnieren darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht an die Shot-Clock-Regel halten, die besagt, dass man innerhalb von 25 Sekunden aufschlagen muss. Es scheint, als würden die Schiedsrichter die Regel in Ihrem Fall nicht durchsetzen", lautete die Frage - eigentlich der Vorwurf - des Journalisten. Weiters fragte der Pressevertreter, ob für den Superstar besondere Regeln gelten würden, die einen Schatten auf sein großes Vermächtnis werfen könnten.

"Das ist ein Witz!", sagte Nadal erst lachend, um dann ernst zu werden und detailliert zu antworten: "Ich habe in meiner Tenniskarriere viele Verwarnungen kassiert. Niemals, weil ich einen Schläger kaputt gemacht habe - niemals, weil ich auf dem Platz Chaos angerichtet habe. Einzig aufgrund der Shot-Clock." Nach einem kleinem Schlagabtausch (Journalist: "Nur, weil Sie stark schwitzen, soll es für Sie andere Regeln geben?" Nadal: "Das habe ich nie gesagt") ging der Grand-Slam-Rekordsieger auch auf Tennislegende John McEnroe und dessen Vorwurf ein. "Ich verstehe nicht, wie er das im Fernsehen sagen kann. Aber ich werde nachher mit ihm sprechen", sagte Nadal sichtlich amüsiert, aber sehen Sie selbst: