Der heilige Rasen von Wimbledon hat sich für heuer für Marin Čilić erledigt. Allerdings nicht aus sportlichen Gründen. Der Kroate lieferte nämlich einen positiven Corona-Test ab. "Ich habe mich in Selbst-Isolation begeben und gehofft, bereit zu sein. Ich fühle mich aber immer noch nicht wohl und kann nicht antreten." Das Ergebnis bringt nun allerdings auch Novak Djokovic in Bedrängnis. Und nicht nur ihn.

Der Serbe hatte nämlich engen Kontakt zum US-Open-Sieger von 2014 und das auf dem Center Court. Die beiden absolvierten am Donnerstag eine gemeinsame Trainingssession auf dem Rasen - Umarmung und intensive Gespräche inklusive. Droht Djokovic jetzt etwa eine Quarantäne?

Eine Infektion des "Djokers" könnte durchaus problematische Folgen nach sich ziehen. Denn am selben Tag stand er auch in Kontakt mit Rafael Nadal und Vorjahresfinalist Matteo Berrettini, die ebenfalls auf dem Center Court eine Trainingseinheit absolvierten.

Für Cilic rückt Lucky Loser Nuno Borges aus Portugal nach und der spielt am Dienstagnachmittag gegen US-Mann Mackenzie McDonald. Titelverteidiger Djokovic wird am Mittwoch gegen den Australier Thanasi Kokkinakis wieder ins Geschehen eingreifen – sofern er gesund bleibt.

Auch Italiens Tennisstar Berrettini verpasst den Rasenklassiker in Wimbledon. Der Vorjahresfinalist lieferte einen positiven Coronatest ab, teilte der 26-Jährige am Dienstag via Instagram mit. Der Italiener, auf den in Runde eins der Chilene Cristian Carin gewartet hätte, wird durch "Lucky Loser" Elias Ymer aus Schweden ersetzt. "Ich habe keine Worte, wie extrem enttäuscht ich bin. Der Traum für dieses Jahr ist vorbei, aber ich werde stärker zurückkommen", so Berrettini.

Der Weltranglisten-Elfte, der im Vorjahr erst im Finale gegen Novak Djokovic verloren hatte, galt als einer der gefährlichsten Konkurrenten des Serben in London. Der an Nummer acht gesetzte Italiener war mit Rasen-Siegen im Londoner Queen's Club sowie in Stuttgart als Empfehlung nach Wimbledon gekommen. Seit einigen Tagen hatten ihn aber Grippe-ähnliche Symptome geplagt, am Dienstag brachte ein Test die traurige Gewissheit. Berrettini ist nach dem Kroaten Marin Cilic der zweite prominente Corona-Ausfall beim Londoner Major.