Ehe er am 13. Juni dieses Jahres von Daniil Medwedew abgelöst wurde, war Novak Djokovic insgesamt 373 Wochen die Nummer eins der Tenniswelt. Ein unglaublicher Rekord, der in den Statistiken auch einen schönen Platz findet. Was im Profitennis jedoch am meisten zählt, ist die Anzahl an gewonnenen Grand-Slam-Titeln. Und auch da schien für den "Djoker" zu Beginn des Jahres alles angerichtet.