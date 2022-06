Österreichs Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hat Dominic Thiem in seinem erweiterten Kader für das Länderspiel am 16./17. September in Tulln gegen Pakistan aufgenommen. Je nach Abschneiden bei den US Open in New York ist auch ein Antreten des ehemaligen Weltranglistendritten beim vorher ebenfalls auf der Anlage des TC Tulln angesetzten APT-Challengerturnier (4.–10.9.) nicht ausgeschlossen. Den Tullner "Tennis-Festwochen" sehen die Verantwortlichen erfreut entgegen.

Er habe bezüglich Davis Cup natürlich mit allen Spielern gesprochen, man habe sich ja auch für einen Belag (Sand/Anm.) entscheiden müssen, sagte Melzer am Montag auf einer Pressekonferenz in Tulln, Thiem sei im erweiterten Kader drinnen. "Ich kann noch nicht sagen, ob er spielt. Da muss ich die nächsten Wochen einfach abwarten", fügte der Sportdirektor im ÖTV an.

Dass Thiem seine Teilnahme am Challenger Anfang Juli in Salzburg angekündigt hat, lässt die Agentur Champ Events, die beide Veranstaltungen in der Blumenstadt an der Donau ausrichtet, auch hoffen. "Ich wünsche ihm, dass er in Amerika lange und gut spielen wird, aber es könnte für ihn sicher ein Thema sein. Ansonsten hoffe ich, dass alle unsere Österreicher die Chance nützen", sagte Turnierdirektor Florian Leitgeb. "Es können Tennis-Festwochen werden."