Mit der 3:6, 2:6, 4:6-Auftaktniederlage Dominic Thiems gegen den Bolivianer Hugo Dellien in Paris ist das nächste bittere Kapitel in der Comeback-Geschichte des Österreichers geschrieben. Zum ersten Mal kassierte der 28-Jährige bei einem Grand Slam in der ersten Runde eine Dreisatzniederlage, zum zweiten Mal scheiterte er bereits zum Auftakt von Roland Garros. Der letzte Sieg auf der ATP-Tour rührt vom 12. Mai 2021 in Rom, zudem war es die siebente Niederlage in Folge seit seiner Rückkehr Ende März. In der Weltrangliste wird er am 13. Juni aus den Top 350 fliegen.