Die Plätze bleiben heuer leer © AP

Das Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ist erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg abgesagt worden. Die vom 29. Juni bis 12. Juli geplante 134. Auflage des Rasenklassikers könne wegen der Coronavirus-Pandemie heuer nicht stattfinden, teilten die Organisatoren in London am Mittwoch mit. Die nächste Auflage soll vom 28. Juni bis 11. Juli 2021 in Szene gehen.

Laut Mitteilung von ATP und WTA wurden alle Tennisturniere bis 13. Juli gestrichen. Kitzbühel, geplant vom 25. Juli bis 1. August, ist vorerst noch im Programm.