Bravo, Dominic Thiem! Der österreichische Tennis-Star hat in Melbourne sein erstes Grand-Slam-Finale auf Hartplatz erreicht. Thiem besiegte im Semifinale den Deutschen Alexander Zverev mit 3:6, 6:4, 7:6, 7:6.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dominic Thiem gewann gegen Alexander Zverev und steht im Finale © AP

Dominic Thiem hat am Freitag ein Stück Tennis-Geschichte geschrieben. Der 26-jährige Niederösterreicher zog als erster Österreicher überhaupt im Einzel ins Endspiel der Australian Open in Melbourne ein. Thiem besiegte den Deutschen Alexander Zverev nach 3:42 Stunden mit 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4) und spielt am Sonntag gegen Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB/2) um seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Für Thiem ist es nach den French Open 2018 und 2019 sein drittes Endspiel bei einem der vier Major-Turniere. Der Finaleinzug bringt ihn aktuell bis auf 85 Punkte an den drittplatzierten Roger Federer (SUI) heran, im Falle seines ersten Titels am Sonntag knackt Thiem als Dritter erstmals die Top 3. Thiem hat nun ein Preisgeld von 1,27 Millionen Euro (brutto) sowie 1200 ATP-Punkte sicher.

Thiem wäre bei einem Sieg über Djokovic der erst zweite Österreicher nach Thomas Muster (French Open 1995), der bei einem der vier Grand-Slam-Turniere im Einzel triumphiert. Er hat gegen Djokovic eine 4:6-Bilanz im Head-to-Head, hat aber zuletzt zweimal (French-Open-Halbfinale und ATP Finals jeweils 2019) knapp gewonnen.

Der Liveticker zum Nachlesen:

Alexander Zverev gewinnt 1. Satz

Vogelfedern und Regen - Zverev - Thiem beginnt kurios

Becker analysiert Thiems verrückte Trinkroutine

Licht-Panne bei Thiem gegen Zverev

So holt sich Thiem Satz zwei gegen Zverev