Aufgrund der Regenfälle in Melbourne konnten einige Spiele der Austrialian Open nicht stattfinden. Auch die Begegnung zwischen Dennis Novak und Hubert Hurkacz war betroffen.

Dennis Novak © APA/AFP/WILLIAM WEST

Regen hat am Montagnachmittag (Ortszeit) bei den Australian Open in Melbourne eine teilweise Neuansetzung des Programms nötig gemacht. Nur die Spiele in der Melbourne Arena konnten bei geschlossenem Dach fortgesetzt werden. Die Partien auf den Außenplätzen, auch das Match des Österreichers Dennis Novak gegen den Polen Hubert Hurkacz, wurden auf Dienstag verschoben.

Auch Dominic Thiem, Österreichs Nummer eins, startet am Dienstag in das Grand-Slam-Turnier - auf ihn wartet zum Auftakt der Franzose Adrian Mannarino.