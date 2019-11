Facebook

Egal, mit wem man sich hier in London unterhält, geht es um die Frage nach dem Turnierfavoriten, so fällt immer derselbe Name: Novak Djokovic. Der Serbe konnte sich bereits fünf Mal in die Siegerliste des ATP-Finales eintragen (zuletzt 2015), schlägt er heuer erneut zu, zieht er mit Rekord-Champion Roger Federer gleich. Mit dem Triumph beim Indoor-Masters-Turnier in Paris-Bercy angereist, servierte der 32-Jährige den Fans in der O2-Arena mit dem 6:2, 6:1 über Matteo Berrettini gleich einmal eine erste Machtdemonstration.