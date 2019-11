Rafael Nadal startet heute (21 Uhr MEZ) gegen Alexander Zverev in das Londoner ATP-Finale. Hinter der Fitness des Spaniers steht ein großes Fragezeichen. Wie fast jedes Jahr zu diesem Zeitpunkt der Saison, wenn Nadals geschundener Körper seinen Tribut fordert.

Als unsere kleine österreichische Pressedelegation in der O2-Arena auf einen Interviewtermin mit Dominic Thiem wartete, humpelte plötzlich Boris Becker in den rosa ausgeleuchteten Raum, der bei Popkonzerten den Musikern als Backstagebereich dient. Der Deutsche begann sogleich unaufgefordert Englisch mit uns zu reden, ehe wir ihn auf Deutsch aufklärten, warum wir hier seien. Dann zog der "Rote Baron" wieder von dannen. Auf die nachgerufene Frage, was ihm denn fehlen würde, erklärte er: "Ich habe mir mein Außenband reparieren lassen."