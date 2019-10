Facebook

Dominic Thiem und sein Erstrundengegner Jo-Wilfried Tsonga über den Dächern von Wien © APA/PHILIPP CARL RIEDL

Dominic Thiem trifft beim Wiener Stadthallenturnier am Dienstag in seiner ersten Begegnung auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga. Aber schon heute wird der Österreicher in einer Pressekonferenz live zum großen Tennis-Event und zu sonstigen Entwicklungen in seinem persönlichen Umfeld Stellung nehmen.

Wir übertragen die Pressekonferenz live ab 14.55 Uhr.