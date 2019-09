Dominic Thiem war am Montag Abend in Wien beim Kleine-Zeitung-Salon zu Gast. Der Lichtenwörther diskutierte mit Kleine-Chefredakteur Hubert Patterer über die Trennung von Günter Bresnik, seinen größten Traum, seine Schwächen, seine Beziehung zum Geld und sein Reisegepäck.

Dominic Thiem im Gespräch mit Kleine-Chefredakteur Hubert Patterer © Juergen Fuchs

Sportlicher Besuch beim Kleine-Zeitung-Salon in Wien. Tennis-Ass Dominic Thiem, der sich nach seiner Viruserkrankung wieder fit gemeldet hat und am Mittwoch zum Davis-Cup-Team in Finnland stoßen wird, gab im Gespräch mit Kleine-Chefredakteur Hubert Patterer einen interessanten Einblick in seine Sport- und Gedankenwelt.