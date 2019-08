Nach dem Kitzbühel-Triumph muss sich Dominic Thiem nun in Montreal bewähren. In Kanada hat der Österreicher noch nie ein Match gewonnen.

Mit Thiem freuten sich die Familie, Freunde und Betreuer © GEPA pictures

Der Triumph von Dominic Thiem bildete in Kitzbühel nicht nur für den Niederösterreicher selbst und seine Fans den perfekten Abschluss einer tollen Tennisparty, sondern versetzte auch den Tross des Lichtenwörthers in große Feierlaune. Die gesamte Turnierwoche über bekam man via TV immer wieder die Familie mit Mama Karin, Papa Wolfgang, Bruder Moritz sowie Tante und Omas, die Betreuer und Freunde ins Wohnzimmer serviert. Nie im Bild war hingegen Herwig Straka, der Manager des Weltranglistenvierten. Kriselt es etwa bei dem noch jungen Erfolgsgespann?