Der Argentinier Juan Martin del Potro hat sich die Kniescheibe gebrochen und fällt für das Turnier in Wimbledon aus.

© AP

Der Argentinier Juan Martin del Potro hat am Mittwoch beim Londoner Tennis-Rasenturnier Queen's nach einem 7:5,6:4-Sieg gegen Denis Shapovalov (CAN) für sein Achtelfinale gegen Feliciano Lopez (ESP) w.o. gegeben. Der Weltranglisten-Zwölfte zog sich einen Bruch der rechten Kniescheibe zu und fällt für Wimbledon aus. Der 30-Jährige werde sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen, teilte sein Management mit. Schon im vergangenen Herbst hatte der Argentinier eine Fraktur der Kniescheibe erlitten.