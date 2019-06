Nach vier Sätzen und zwei Regenunterbechungen in zwei Tagen ist das Finale der French Open für Dominic Thiem perfekt. Novak Djokovic wurde nach über vier Stunden in die Knie gezwungen. Morgen geht es gegen Rafael Nadal um den Turniersieg! "Ich bin bereit", so der Niederösterreicher.

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hatgegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic erneut das French-Open-Finale erreicht. Der 25-jährige Niederösterreicher besiegte in der Fortsetzung des am Vortag abgebrochenen Spiels den Serben mit 6:2,3:6,7:5,5:7,7:5. Thiem ist damit der erste Österreicher, der zum zweiten Mal in einem Einzel-Major-Endspiel steht. Er trifft am Sonntag auf Titelverteidiger Rafael Nadal.

Schon am Freitag wurde die Partie gestartet, wegen Regen aber unterbrochen. Am Samstag holte Thiem dann Satz Nummer drei, musste den vierten Durchgang wieder abgeben. Im fünften Satz war der Niederösterreicher schon mit 4:1 in Front, Djokovic kam auf 5:5 heran. Dann zündete Thiem, der davor schon zwei Matchbälle vergeben hatte, richtig den Turbo. Zuerst wurde der eigene Aufschlag souverän durchgebracht, in der Folge gelang das entscheidende Break.

"Es war meine längste Partie der Karriere, über fünf Sätze ging es hier noch nie. Novak hat unglaublich gespielt, ich bin überglücklich", so der 25-Jährige in einem ersten Statement. "In einem Halbfinale mit möglicherweise den besten drei Spielern aller Zeiten zu stehen ist unglaublich, dann auch noch ins Finale zu kommen ist unbeschreiblich."

Bereit für den Sandplatz-Dominator

Morgen geht es gegen Rafael Nadal, den besten Sandplatzspieler der Welt. "Wenn man in Paris antritt, geht es wohl immer gegen ihn", lachte Thiem, der zum zweiten Mal gegen den Spanier um den Turniersieg in Paris spielt. Müdigkeit darf keine Ausrede sein: "Auch wenn es lange gedauert hat, bin ich bereit. Ich habe ein tolles Team um mich, das mich wieder hinbekommen wird. Es ist kurz bis zum Finale, aber ich muss gut und schnell regenerieren."

Sein Wille ist in jedem Fall unbändig. "Ich habe gegen Djokovic auch nie aufgegeben, bin immer wieder zurückgekommen. Ich bin bereit für alles was kommt." Im insgesamt 13. Duell mit dem Sandplatz-"König Nadal hofft Thiem auf seinen fünften Sieg und den ersten Grand-Slam-Titel eines Österreichers nach Thomas Muster (1995).

