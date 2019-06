Facebook

Kristina Mladenovic © GEPA pictures

Kristina Mladenovic, die Freundin von Dominic Thiem, wird kommenden Montag zum ersten Mal in ihrer Karriere die Nummer eins der Doppelweltrangliste. Dies gab die Womens Tennis Association (WTA) am Freitag bekannt. Die Französin, die mit Partnerin Timea Babos in Paris das Finale erreichte, löst somit Katerina Siniakova nach 33 Wochen an der Spitze ab.