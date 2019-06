French Open Halbfinale Thiem gegen Djokovic geht heute um 12 Uhr weiter

Facebook

Dominic Thiem (links) und Novak Djokovic mussten ihr Duell am Freitag vorzeitig beenden © AP

Als Novak Djokovic die Halbfinalpartie gegen Dominic Thiem eröffnen wollte, musste der Serbe gleich mehrmals seinen allerersten Aufschlag abbrechen. Zu stark war der Wind, der mit Spitzen bis zu 85 km/h durch den Center Court Philippe Chatrier fegte und den roten Sand immer wieder aufwirbelte. Hatten bereits zuvor der spätere Sieger Rafael Nadal und Roger Federer in ihrem Kräftemessen mit den extremen Windböen ihre liebe Not, so gesellte sich nun auch noch leichter Regen dazu.