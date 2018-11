Facebook

Novak Djokovic © (c) APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT)

Nachdem Dominic Thiem am Nachmittag das erste Halbfinale des Masters-Turniers von Paris-Bercy gegen den Russen Karen Chatschanow klar mit 4:6, 1:6 verloren hatte, kam es anschließend im zweiten Halbfinale zu einem epischen Duell zwischen Novak Djokovic und Roger Federer. So matchten sich die Nummer zwei (Djokovic, der ab kommender Woche wieder auf den Tennis-Thron zurückkehrt) und drei (Federer) 3:02-Stunden lang, ehe sich Djokovic mit 7:6, 5:7, 7:6 durchsetzte.

Im "Head to head" der beiden Tennis-Giganten hat der Serbe, der heuer bereits bei den Grand-Slam-Turnieren von Wimbledon und New York triumphiert hat, damit seine Führung auf 25:22 ausgebaut. Und in Paris greift der Rekordsieger nach seinem fünften Titel. Nur noch Chatschanow kann das am Sonntag (15 Uhr, Sky live) verhindern.

"Es war vielleicht das spektakulärste Match, das ich in diesem Jahr gespielt habe. Null von 12 Breakbällen genützt - das ist mir glaube ich noch nie passiert. Chatschanow kenne ich ganz gut, er hat es verdient, im Finale zu stehen. Er wird motiviert sein, ich werde mein Bestes geben müssen", sagte Djokovic, der nun bereits seit 22 Partien ungeschlagen ist. Die letzte Niederlage hatte der "Djoker" heuer in Toronto gegen Stefanos Tsitsipas ausgefasst.