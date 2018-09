Serena Williams zog ihre Nennung für Peking zurück und kann sich so auch nicht mehr für das Tour-Finale in Shanghai qualifizieren.

Serena Williams beim US-Open-Finale © (c) Greg Allen/Invision/AP (Greg Allen)

Nach Maria Scharapowa hat nun auch Serena Williams vorzeitig das Tennisjahr beendet. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin, die seit dem Skandal-Endspiel der US Open kein Match mehr auf der Tour bestritten hat, zog ihre Nennung für das Turnier in Peking zurück. Damit hat die Amerikanerin (derzeit die Nummer 16 des WTA-Rankings) auch keine Chance mehr, sich für das Tour-Finale in Shanghai zu qualifizieren.

Williams war nach der Geburt ihrer Tochter Olympia beim Turnier in Indian Wells auf die WTA-Tour zurückgekehrt, war dort in der dritten Runde ihrer Schwester Venus unterlegen. Zu einem Turniersieg reichte es 2018 nicht, die Finalteilnahmen in Wimbledon (Niederlage gegen Angelique Kerber) und in New York, wo Serena Naomi Osaka unterlag, katapultierten die 36-Jährige aber wieder bis auf Platz 16 in den WTA-Rankings.

Insgesamt bestritt Serena im laufenden Tennisjahr 24 Matches, von denen sie 18 gewann.