In Halle

Dominic Thiem © AP

Nach dem 7:6(5),6:2-Auftaktsieg gegen den russischen Qualifikanten Michail Juschnij ist Dominic Thiem auch im heutigen Achtelfinale gegen Yuichi Sugita Favorit. Gegen den Japaner hat der Österreicher noch keine Erfahrungswerte auf Rasen, den bisher einzigen Vergleich hat er im Vorjahr auf Sand glatt gewonnen.

Der 29-jährige Asiate hat bereits in der vergangenen Woche in Hertogenbosch auf Rasen gespielt, da das Achtelfinale erreicht. Sugitas Karriere-Bilanz auf dem grünen Belag in Tour-Hauptbewerben steht bei je elf Siegen und Niederlagen, bei Thiem lautet das Verhältnis 14 zu 11.