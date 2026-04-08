Der Russe Daniil Medwedew hat beim Tennisturnier in Monte Carlo seine Nerven verloren. Beim ATP Masters 1000 im Fürstentum kassierte der Weltranglistenzehnte in der zweiten Runde gegen den Italiener Matteo Berrettini erstmals in seiner Karriere eine 0:6,0:6-Niederlage und zerstörte dabei voller Wut seinen Schläger. Dem 30-Jährigen, der zum Auftakt ein Freilos hatte und heuer bereits Turniersieger in Dubai und Brisbane war, unterliefen in 49 Minuten 27 unerzwungene Fehler.