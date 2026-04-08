Der Russe Daniil Medwedew hat beim Tennisturnier in Monte Carlo seine Nerven verloren. Beim ATP Masters 1000 im Fürstentum kassierte der Weltranglistenzehnte in der zweiten Runde gegen den Italiener Matteo Berrettini erstmals in seiner Karriere eine 0:6,0:6-Niederlage und zerstörte dabei voller Wut seinen Schläger. Dem 30-Jährigen, der zum Auftakt ein Freilos hatte und heuer bereits Turniersieger in Dubai und Brisbane war, unterliefen in 49 Minuten 27 unerzwungene Fehler.
Tennis-Masters
Im Video: Daniil Medwedew zerstörte seinen Schläger bei Wutausbruch in Monte Carlo
In glatt 49 Minuten verlor der Russe Daniil Medwedew beim Tennis-Masters in Monte Carlo gegen Matteo Berrettini. Deshalb musste sein Schläger daran glauben.