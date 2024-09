Hätt i, tat i, war i – ist schon klar. Aber: Hätte Emma Navarro bei den US Open ihr Halbfinale gegen Aryna Sabalenka nicht verloren, hätte New York heute Abend im Frauen-Bewerb der US Open nicht nur ein rein amerikanisches Endspiel, sondern auch ein Duell zweier Milliardärs-Töchter serviert bekommen. Da die 23-jährige Navarro gegen die Weißrussin aber mit 3:6, 6:7 den Kürzeren zog, fällt beides flach. Stattdessen lautet das Finale in Flushing Meadows (22 Uhr, Sky & Joyn live) Sabalenka gegen Jessica Pegula, die sich gegen Karolina Muchova nach einem 1:6, 0:2 und 30:40-Rückstand noch mit 6:4, 6:2 durchsetzte.