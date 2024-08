Am 3. September feiert Dominic Thiem seinen 31. Geburtstag, rund eineinhalb Monate später wird der 17-fache Turniersieger bei den Wiener Erste Bank Open (ab 21. Oktober) in die Tennispension verabschiedet. So gesehen muss man den Lichtenwörther als „Frührentner“ bezeichnen, ist 31 im heutigen Spitzentennis längst kein Alter mehr, um seine Arbeitsgeräte in die Ecke zu stellen. Im Gegenteil – bessere Betreuung im physischen sowie im Ernährungsbereich sorgen dafür, dass sich stetig mehr Spieler weit über 35 noch erfolgreich auf der Tour tummeln. Bestes Beispiel sind die derzeitigen US Open in New York.