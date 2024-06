Nachdem Dennis Novak, Jurij Rodionov und Lukas Neumayer gleich in der ersten Runde der Qualifikation die Segel gestrichen haben und die beiden ÖTV-Top-Damen Sinja Kraus und Julia Grabher noch mit den Folgen ihrer Handgelenkoperationen laborieren, wird Sebastian Ofner beim am Montag in London startenden Rasenklassiker von Wimbledon als einziger Spieler Österreichs Fahne hochhalten. Auf wen der Steirer zum Auftakt trifft, wird die Auslosung am Freitag (12 Uhr) ergeben. Erfreulich: Der 28-Jährige präsentiert sich aktuell gut in Schuss und steht bei der Generalprobe auf Mallorca bereits im Viertelfinale, wo es am Donnerstag gegen den Amerikaner Alex Michelsen geht.

Gespannt darf man an der Church Road auch auf den Auftritt von Novak Djokovic sein. Der Superstar reiste nach seinem Eingriff am Meniskus bereits am Montag in Wimbledon an und klopft dort seitdem im Training mit Strümpfen an Knie und Ellbogen die Bälle weich. Laut dem Grand-Slam-Rekordsieger (24 Titel), der in London Roger Federers Bestmarke von acht Einzel-Trophäen egalisieren will, eine reine Vorsichtsmaßnahme. Zudem betonte der 37-Jährige, dass er sich täglich fitter fühle. Aber: „Ich werde nur spielen, wenn ich in der Lage bin, weit zu kommen und um den Titel zu kämpfen. Ich bin nicht hier, um nur ein paar Runden zu spielen.“ Na dann.