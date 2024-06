Und dann geht alles plötzlich ganz schnell. Schon vor Jahren hatte man den großen drei, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer, ein baldiges Ende ihrer goldenen Ära prophezeit. Doch so schnell ließ sich das über ein Jahrzehnt dominierende Trio nicht abservieren. Zwar beendete Federer 2022 seine Karriere, doch trieben Nadal (er triumphierte 2022 noch in Melbourne und Paris) und Djokovic (2023 noch Sieger in Melbourne, Paris und New York) weiter die Konkurrenz in die kollektive Tennis-Verzweiflung.