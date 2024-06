Bei den diesjährigen French Open ist bei den Herren der Blick vor allem auf eine Person gerichtet: Jannik Sinner. Der Südtiroler konnte in Melbourne sein erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen und hat in Paris nun die besten Chancen, den Thron der Tenniswelt zu erklimmen. Den nächsten Schritt in diese Richtung will der 22-Jährige, der bei seinem 2:6, 6:3, 6:2, 6:1-Achtelfinalsieg über Ofner-Bezwinger Corentin Moutet ab dem zweiten Satz so richtig auf Touren kam und die Fans mit einem souveränen Auftritt berauschte, heute in der Runde der letzten Acht gegen Grigor Dimitrov setzen.