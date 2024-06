Sie werden höchstwahrscheinlich nicht wissen, was Sie in der Nacht auf Sonntag gegen 03.05 Uhr gemacht haben. Vielleicht haben Sie sich gerade in einer Tiefschlafphase befunden oder waren aufgrund einer schwächelnden Blase auf dem Weg zur Toilette. Novak Djokovic, der weltbeste Tennisspieler, packte jedenfalls zu dieser unchristlichen Zeit gerade bei den French Open in Paris seine Schläger zusammen. Eben hatte der Serbe auf dem Center Court Philippe Chatrier den Matchball zum 7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0-Drittrundensieg über den Italiener Lorenzo Musetti verwandelt und damit den Rekord von Roger Federer von 369 Siegen bei einem Major egalisiert.