Der Tennisreporter Mike Dickson von der britischen Tageszeitung „Daily Mail“ ist während der Berichterstattung bei den Australian Open im Alter von 59 Jahren völlig unerwartet verstorben. Er brach vor Ort plötzlich zusammen und starb kurz darauf. Sein Tod wurde am Mittwoch von seiner Familie in den sozialen Medien und von seinem Arbeitgeber bestätigt. Dickson hinterließ seine Frau und drei Kinder.

Dicksons Ehefrau Lucy schrieb in einem gemeinsamen Statement der Familie: „Wir sind am Boden zerstört, Euch mitteilen zu müssen, dass unser wunderbarer Ehemann und Vater Mike bei den Australian Open in Melbourne zusammengebrochen und gestorben ist“. Er habe seinen Traum gelebt und sei ein großartiger Mensch gewesen. „Wir werden ihn sehr vermissen“, fügte sie hinzu. Dickson war seit 1990 bei der „Daily Mail“ als Sportjournalist tätig und berichtete über Tennis und Cricket.

Auch Djokovic reagiert

Auch der Weltranglistenerste Novak Djokovic sprach auf Twitter sein Beileid aus. „Mein Beileid an die Familie von Mike Dickson. Ruhe in Frieden“, schrieb der serbische Superstar.