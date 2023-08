Er war über Jahrzehnte nicht aus dem Landesstudio Steiermark wegzudenken. Ab 1981 war der Grazer als Journalist tätig, zunächst in der Abteilung Familie und Gesellschaft, später im Aktuellen Dienst. Ein Jahrzehnt lang war er als Chefredakteur verantwortlich für Radio und Online. Dazu war er Lektor an der Universität Graz, arbeitete in der strategischen Kommunikationsberatung und bot Coachings an. Radio-Hörern ist er unter anderem durch seine regelmäßigen Literatursendungen vertraut.

Nach der Schulzeit hatte Günter Encic, 1957 geboren, zunächst einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen: Nach einem Germanistik-Studium hatte er als Pflichtschullehrer gearbeitet.

Tiefe Trauer im Landesstudio

ORF-Landesdirektor Gerhard Koch hatte mehr als drei Jahrzehnte lang mit Günter Encic "kollegial und freundschaftlich" zusammengearbeitet: "In dieser Zeit habe ich Günter als geradlinigen Journalisten und Programmmacher kennengelernt. Er hat sich selten den leichtesten Karriereweg ausgesucht und ist sich und seinen Prinzipien immer treu geblieben. Er war ein akribischer Rechercheur seiner Storys und ein hartnäckiger Interviewer. Sehr wichtig war ihm als Pädagoge die fundierte Ausbildung des journalistischen Nachwuchses in unserem Haus."