Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Mama Michaela Raser ist eine ehemalige Staatsligaspielerin, also überrascht es nicht, dass auch Sohn Felix im Alter von sechs Jahren seine Begeisterung für den Tennissport fand. Trainer Roman Hofbauer legte bei dem Talent im regionalen Landesleistungszentrum in Weiz die technische Basis, später kam der 14-Jährige unter die Fittiche der LLZ-Trainer Gerhard Krawagna und Matthias Schuck, ehe der Wechsel in die Tennisakademie von Wolfgang Thiem in Oberpullendorf folgte.