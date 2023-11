Tennis-Profi Ons Jabeur will einen Teil ihres Preisgeldes bei den WTA-Finals in Cancun den Menschen in Palästina spenden. „Es ist sehr hart, jeden Tag Kinder und Babys sterben zu sehen. Es ist herzzerreißend. (...) Es ist keine politische Botschaft, es ist Menschlichkeit. Ich möchte Frieden in dieser Welt“, sagte die Tunesierin nach ihrem Erfolg über die Tschechin Marketa Vondrousova. Im Interview nach dem Spiel kämpfte sie mit den Tränen, als sie über den Konflikt sprach.

Zuvor hatte sich die ehemalige Weltranglisten-Zweite sich mit einem 6:4,6:3-Erfolg für ihre Wimbledon-Finalniederlage gegen Vondrousova revanchiert. Die 29-Jährige warte damit die Chancen auf das Halbfinale, nachdem sie am Montag gegen Coco Gauff verloren hatte. Im letzten Spiel trifft Jabeur auf die Gruppe-B-Führende Iga Swiatek, die bisher mit zwei Siegen makellos geblieben ist.