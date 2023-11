Zwar hat die Tennissaison 2023 noch nicht die Ziellinie überquert, doch lässt sich bereits jetzt sagen, dass es wieder nicht das Jahr des Dominic Thiem war. Der ehemalige Weltranglistendritte, der in der Nacht auf heute in der zweiten Runde des Paris-Masters auf den Dänen Holger Rune traf, wies vor dem Turnier an der Seine auf ATP-Ebene eine Bilanz von 17:20-Siegen auf. Elfmal kassierte der 30-Jährige eine Erstrunden-Niederlage, dem gegenüber steht als erfreulicher Saisonhöhepunkt der Finaleinzug in Kitzbühel. Im Ranking fristet der Lichtenwörther, der aufgrund einer Gastritis allerdings auch rund einen Monat pausieren musste, aktuell auf Position 108 sein Dasein, nach Paris wird Thiem noch in Metz aufschlagen.