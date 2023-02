Das Ocean Race über alle Weltmeere ist der Mount Everest des Segelsports, die größte Herausforderung für einen Segler. Österreich stellte heuer eine Mannschaft, gab eine Nennung in der VO65-Klasse ab, bevor Corona das Projekt einbremste. Von Anfang an mit dabei war die Salzburgerin Anna Luschan - als Trimmer an Bord der Renn-Jacht „Sisi“, als unverzichtbares Organisationstalent im Office.