Es grenzte ja schon an ein Wunder, das es das "The Austrian Ocean Race Project" (TAORP) überhaupt an eine Startlinie der großen Regatta um den Erdball geschafft hat. Nach vielen Hindernissen, nach einer Corona-Pandemie, nach Tagen und Wochen des Festhaltens in allen möglichen Häfen, nach vielen Zweifeln von allen Seiten schaffte es die Mannschaft aber doch, auch mit starker und am Ende lebenserhaltender Unterstützung der Stadt Genua, zumindest am Ocean Race Sprint für die VO65-Klasse (mit drei Hochsee-Etappen) zu teilnehmen zu können.