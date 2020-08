Die Oberösterreicherin Lena Kreundl hat am Sonntag bei den Schwimm-Staatsmeisterschaften in Graz das Finale über 200 m Lagen mit der WM-Limitzeit von 2:13,82 Minuten gewonnen.

Lena Kreundl durfte sich freuen © GEPA pictures

Die in der Schweiz trainierende Athletin unterbot die OSV-Norm für die Titelkämpfe in Fukuoka in Japan 2022 um 0,49 Sekunden. Auf die "Olympic Qualifying Time" für Tokio 2021 fehlten Lena Kreundl allerdings 1,26 Sekunden.

Felix Auböck gewann über 1.500 m Kraul in 15:37,69 Minuten souverän, dem 23-Jährigen diente diese "Marathon-Distanz" zum Einschwimmen für 400 m Kraul am Dienstag und 200 m Kraul am Mittwoch. Über diese beiden Strecken strebt Auböck das Olympia-Limit an, das wäre auch gleichbedeutend mit den entsprechenden WM-Normen. Über 800 m Kraul ist er bereits für die Spiele qualifiziert.

Die weiteren Titel des Tages holten Heiko Gigler und Cornelia Pammer über 100 m Kraul, Bernhard Reitshammer und Christina Nothdurfter über 50 m Brust sowie Sebastian Steffan über 200 m Lagen der Herren.